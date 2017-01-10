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Аносов: возвращение в Москву стало одной из главных причин перехода в «Спартак»

10 января 2017, вторник. 09:10. Другие
Новичок МФК «Спартак» Роман Аносов рассказал, как состоялся его переход из «Норильского никеля» в столичный клуб. В составе норильской команды защитник провёл более 150 матчей и забил больше 30 голов.

«Всё произошло очень быстро, и над предложением я долго не раздумывал. «Спартак» вышел на меня в декабре, а спустя несколько дней я уже дал положительный ответ.

Пребывание в самом северном городе мира — нелёгкое испытание не только для футболистов, но и для их семей, так что возвращение в Москву стало одной из главных причин перехода в «Спартак».

Я действительно давно болею за «Спартак» и по возможности стараюсь поддерживать все команды нашего общества. За футбольный клуб я «пробил» немало выездов и не раз дрался за красно-белые цвета. А вот теперь настал момент биться за «Спартак» уже на мини-футбольной площадке. Я очень рад, что мне представилась возможность стать полноценной частью красно-белого сообщества. Обещаю приложить максимум усилий, чтобы добиться со «Спартаком» главной поставленной задачи — победы в Высшей лиге», — цитирует Аносова официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт МФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
МФК Норильский никель МФК Спартак Мини-футбол - Высшая лига
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