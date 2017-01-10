Олимпийский чемпион летающий лыжник Шлиренцауэр решил возобновить карьеру

Олимпийский чемпион в командном первенстве, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в личном первенстве в прыжках на лыжах с трамплина австриецпринял решение возобновить карьеру, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. 27-летний спортсмен 7 января 2016 года объявил о досрочном завершении сезона и о намерении сделать паузу в карьере. В марте прошлого года он порвал крестообразную связку колена.Двукратный победитель «Турне четырёх трамплинов» вернётся к соревнованиям на этапе Кубка мира в Висле (Польша), который пройдёт 13-15 января.