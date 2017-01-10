Шипилов — восьмой на этапе КМ по сноуборду в параллельном слаломе, Уайлд — 10-й

Итальянецпобедил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне. Лучшим из россиян стал, показавший восьмой результат. Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочистал десятым.1. Кристоф Мик (Италия).2. Каспар Флютш (Швейцария).3. Андреас Проммеггер (Австрия)…8. Константин Шипилов (Россия)…10. Вик Уайлд (Россия)…12. Максим Рогозин (Россия)…28. Валерий Колегов (Россия)…31. Дмитрий Логинов (Россия)…38. Константин Котов (Россия)…40. Богдан Богданов (Россия)…53. Илья Витюгов (Россия).Дмитрий Сарсембаев (Россия) — дисквалифицирован.