Летающая лыжница Ито выиграла 1-й старт на этапе КМ в Саппоро, Аввакумова — 6-я

Японка Юки Ито победила в первом старте на четвёртом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро. Второй стала её соотечественница Сара Таканаси, а замкнула тройку призёров норвежка Марен Лундбю. Россиянка Ирина Аввакумова показала по сумме двух попыток шестой результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Кубок мира. Четвёртый этап. Саппоро, Япония
Первый старт
1. Юки Ито (Япония) — 254,3.
2. Сара Таканаси (Япония) — 242,1.
3. Марен Лундбю (Норвегия) — 236,9…
6. Ирина Аввакумова (Россия) — 218,7…
18. Анастасия Баранникова (Россия) — 196,4…
24. Софья Тихонова (Россия) – 181,8…
38. Александра Кустова (Россия) — 77,1 (результат в первой попытке).