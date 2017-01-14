Скелетонист Третьяков взял бронзу ЧЕ, проиграв братьям Дукурсам

Россиянинстал бронзовым призёром чемпионата Европы и четвёртого этапа Кубка мира по скелетону, который проходит в Винтерберге (Германия). Чемпионом Европы в восьмой раз подряд стал латыш. Серебряным призёром стал его брат, уступивший победителю 0,62 секунды. Третьякова от серебра отделили 0,05 секунды.Аналогично выглядит и пьедестал четвёртого этапа Кубка мира. Таким образом, Мартинс Дукурс одержал первую победу на этапах Кубка мира — 2016/17.Ещё один россиянин,, показал пятый результат на чемпионате Европы и шестой — на этапе КМ.стал 13-м на чемпионате Европы и 20-м — на этапе Кубка мира.1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,04.2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.52,66.3. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,71…5. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,89…13. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.55,01.1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,04.2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.52,66.3. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,71…6. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,89…20. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.55,01.