Скелетонист Третьяков взял бронзу ЧЕ, проиграв братьям Дукурсам

Россиянин Александр Третьяков стал бронзовым призёром чемпионата Европы и четвёртого этапа Кубка мира по скелетону, который проходит в Винтерберге (Германия). Чемпионом Европы в восьмой раз подряд стал латыш Мартинс Дукурс. Серебряным призёром стал его брат Томас Дукурс, уступивший победителю 0,62 секунды. Третьякова от серебра отделили 0,05 секунды.
Аналогично выглядит и пьедестал четвёртого этапа Кубка мира. Таким образом, Мартинс Дукурс одержал первую победу на этапах Кубка мира — 2016/17.
Ещё один россиянин, Никита Трегубов, показал пятый результат на чемпионате Европы и шестой — на этапе КМ. Евгений Рукосуев стал 13-м на чемпионате Европы и 20-м — на этапе Кубка мира.
Скелетон. Мужчины. Германия, Винтерберг
Чемпионат Европы
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,04.
2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.52,66.
3. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,71…
5. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,89…
13. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.55,01.
Кубок мира. Четвёртый этап
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.52,04.
2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.52,66.
3. Александр Третьяков (Россия) – 1.52,71…
6. Никита Трегубов (Россия) – 1.52,89…
20. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.55,01.