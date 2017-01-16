Аминов переизбран на пост президента Федерации современного пятиборья России

16 января в Москве проходит отчётно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России. На пост президента ФСПР был единогласно переизбран. Он возглавляет федерацию с 2009 года.Кандидатура Аминова на выборах главы федерации была единственной. Работа ФСПР в прошедший четырёхлетний цикл была признана удовлетворительной, сообщает «Спорт-экспресс».Также в рамках конференции был определён лучший пятиборец страны по итогам 2016 года. Им стал олимпийский чемпион. Лучшей спортсменкой года была признана