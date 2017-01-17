Цуканов: игроки «Дины-дубль» заслуженно обыграли «Спартак»

Главный тренер МФК «Спартак»прокомментировал поражение от «Дины-дубль» в матче 14-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге со счётом 5:6.«Некоторые наши игроки подумали, что такую команду, как «Дина-д», молодых ребят, можно обыграть за счёт класса. Но я всегда им говорил и буду говорить, что уважать надо любую команду. Честь и хвала диновским ребятам, они обыграли нас, я считаю, заслуженно, за счёт желания и самоотдачи», — приводит слова Цуканова пресс-служба «Дины».