Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Цуканов: игроки «Дины-дубль» заслуженно обыграли «Спартак»

17 января 2017, вторник. 09:12. Другие
Главный тренер МФК «Спартак» Андрей Цуканов прокомментировал поражение от «Дины-дубль» в матче 14-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге со счётом 5:6.

«Некоторые наши игроки подумали, что такую команду, как «Дина-д», молодых ребят, можно обыграть за счёт класса. Но я всегда им говорил и буду говорить, что уважать надо любую команду. Честь и хвала диновским ребятам, они обыграли нас, я считаю, заслуженно, за счёт желания и самоотдачи», — приводит слова Цуканова пресс-служба «Дины».
Источник: Официальный сайт МФК "Дина" Сообщить об ошибке
Теги
МФК Спартак Мини-футбол - Высшая лига
Новости. Другие
17 января 2017, вторник
09:37 Мужская сборная Хорватии победила белорусов на ЧМ по гандболу во Франции
09:34 Эван из Orica-Scott выиграл первый этап велогонки «Тур Даун Андер»
09:22 Торгованов: сборной РФ помогло, что здорово играли Вадик Богданов и защита
09:14 Кочетова стала восьмой на турнире по конкуру в Веллингтоне
09:12 Цуканов: игроки «Дины-дубль» заслуженно обыграли «Спартак»
01:44 Домрачева и Бьорндален проведут высотный сбор перед чемпионатом мира
00:44 Грайс: необходимо покончить с допингом в биатлоне
00:34 Домрачева: пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены чисты
00:33 В сборной Норвегии Матвееву считают одной из фавориток чемпионата мира
00:18 Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по гандболу, обыграв Польшу
16 января 2017, понедельник
22:57 Ямайские бобслеисты ищут деньги на оплату тренера, чтобы выступить на ОИ-2018
21:36 Гроссмейстер Карякин одержал первую победу на турнире в Вейк-ан-Зее
20:59 Парное катание исключено из программы зимней Универсиады-2017
20:38 Дзюдоист Зайзенбахер разыскивается для ареста по обвинению в педофилии
20:06 Матвеева: Крамер просто примотал мне пальцы к палке так, чтобы было правильно
19:19 Лучшие моменты первого этапа ЧМ Red Bull Crashed Ice
18:48 Коростелёва: или ты болеешь — тогда лечись, или бегай со всеми на равных
18:33 Вяльбе: вся катавасия, которая пошла от Макларена, — это просто ошибка на ошибке
17:59 Воронин: сборная Польши выйдет на площадку против России, как на последний бой
17:03 Фёдоров и Попов продолжат карьеру в МФК «Спартак»
16:44 Тарьей Бё не вошёл в предварительный состав сборной Норвегии на чемпионат мира
16:34 Аминов переизбран на пост президента Федерации современного пятиборья России
16:17 Бадминтонисты РФ завоевали 5 медалей на турнире YONEX Estonian International
16:08 М. Фуркад пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце
15:38 Ломанов: я никогда не отказывался играть за сборную России по хоккею с мячом
14:45 Пидручный: в моих планах ЧЕ есть, а вот в тренерских – не очень
14:16 Бьорндален: считаю, что через месяц Домрачева будет в очень хорошей форме
13:42 Лисин: слова Симона Фуркада о Логинове — это голый и необоснованный популизм
12:50 Альберс: никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в гонке преследования нет
12:23 Акимова: два года назад планировала выйти замуж и уйти в декрет
12:20 Лыжницы Иванова и Шаповалова представили FIS письменные объяснения
12:03 Ридзик стал шестым на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Италии
11:33 Французы победили норвежцев, бразильцы — японцев на ЧМ по гандболу
11:18 Записи с камер наблюдения подтвердили, что пропавший «пляжник» ездил в Москву
11:14 Мутко: ситуация с Легковым ещё раз говорит о попытке очернить всю сборную РФ
10:37 Касперович подтвердил, что Логинов выступит на чемпионате Европы по биатлону
10:30 Гёсснер: не думаю, что смогу выступить на чемпионате мира
10:22 Елистратов: Ан сказал, чтобы я свои слёзы никому не показывал
09:46 Голд: многие россияне — очень хорошие люди, несмотря на этот позор с допингом
09:41 Шумский — лидер рейтинга FEI по троеборью в Восточной, Центральной Европе и Азии
09:32 МФК «Спартак» проиграл «Дине-дублю» в 14-м туре Высшей лиги
01:01 Белорукова: безумно счастлива, не ожидала такого итога этапа Кубка мира
00:36 Зубков: в случае снега на ЧМ в Кенигзее немцы будут чинить препятствия россиянам
00:25 Мутко: почему в нарушении антидопинговых правил обвиняется только Россия?
00:02 Фуркад может отказаться от последних этапов КМ в случае досрочной победы
Все новости RSS
В какой момент вы начали следить за блестящим выступлением Устюгова в "Тур де Ски"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+