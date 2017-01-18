Саносян: в матче с «Диной-дубль» «Спартаку» нужно было действовать хладнокровнее

Нападающий МФК «Спартак»прокомментировал поражение от «Дины-дубль» в матче 14-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге со счётом 5:6 и поделился ожиданиями от встречи с казанским «Ядраном».«У нас всё та же проблема — мы плохо начинаем матчи, плюс ко всему в матче с «Диной» добавились проблемы с обороной. В атаке сыграли намного лучше, но всё равно реализация нас сильно подвела. Я считаю, что нужно было действовать хладнокровнее, качественнее контролировать мяч и играть строго по счёту, но, к сожалению, нам это не удалось. На протяжении всего сезона за счёт характера нам удавалось вытаскивать такие встречи, но в матче с «Диной» фортуна оказалась на стороне «пушкарей».Возможно, сказался двухнедельный перерыв, из-за которого мы потеряли игровой тонус, но оправданием этот факт быть не может, ведь соперник был в точно такой же ситуации.Непривычно играть против своих друзей, но во время матча это всё забывается. В составе «Дины» играет мой близкий друг Максим Мухутдинов, но когда мы встречаемся на площадке — мы главные враги. После игры, естественно, никаких обид никто не имеет, ведь это профессиональный спорт.К сожалению, мы будем испытывать серьёзные проблемы с составом, однако постараемся оставить все силы для победы, чтобы реабилитироваться в глазах наших болельщиков. Не важно, сколько человек сможет сыграть с «Ядраном». Даже впятером-вшестером мы должны верить в себя и биться друг за друга», — цитирует Саносяна официальный сайт «Спартака».