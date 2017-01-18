Конькобежец Кулижников не выступит на чемпионатах мира в этом сезоне

Трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежецне выступит на обоих чемпионатах мира в текущем сезоне. Об этом рассказал тренер спортсмена«Я бы не хотел, чтобы эта ситуация обрастала слухами. Сейчас ситуация такая, что мы не успеваем привести его в форму, процесс этот долгий. Так что два чемпионата мира — на отдельных дистанциях и в спринте — он пропустит, и мы будем выводить его на рабочую форму к финалу Кубка мира с мыслями уже об олимпийском сезоне.Были моменты, та же история с мельдонием, которые сильно сказались на его психологическом состоянии, вся эта история сильно на него повлияла. Было у него двоякое отношение к тренировочному процессу, и в тот момент в условиях конкуренции он психологически не добрал и физически в плане подготовки тоже. Постепенно он выходит из этого состояния, у него были неплохие результаты, но нестабильные. В прошлом году тоже были такие моменты, хотя были и моменты эйфории с рекордами после того, как он вышел и смог показать хорошие результаты после перелома ключицы», — приводит слова Дорофеева «Р-Спорт».Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдёт в Канныне (Южная Корея) 9-12 февраля, а чемпионат мира в спринте — Калгари (Канада) с 25 по 26 февраля.