Гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями

В семье российских гимнастов, пятикратного призёра Олимпийских игри двукратной чемпионки мира, родился сын. Аблязин и Семёнова начали встречаться в 2012 году, а поженились в сентябре 2016-го.«Назвали Ярославом, рост — 50 см, вес – 3300 граммов. Такой плотненький, здоровенький родился, хороший малыш», — приводит слова Аблязина «Р-Спорт».На Олимпиаде — 2016 Аблязин завоевал серебряные награды в опорном прыжке и командном первенстве, а также бронзу — в упражнении на кольцах. Кроме того, в активе спортсмена серебро (опорный прыжок) и бронза (вольные упражнения) Игр-2012 в Лондоне. Семенова в 2007 году стала чемпионкой мира на брусьях, а в 2010-м — в командном первенстве.