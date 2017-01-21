Бессеберг: Логинов имеет те же права, что все спортсмены, вплоть до участия в ОИ

Президент Международного союза биатлонистовна пресс-конференции после встречи биатлонистов и чиновников IBU по итогам доклада Макларена ответил на вопрос, может ли биатлонистучаствовать в Кубке и чемпионате мира.«Все спортсмены в биатлоне вне зависимости от национальности имеют право стартовать, если это допускается правилами. Логинов отбыл наказание и согласно нашим правилам имеет те же права, что и все спортсмены, даже участвовать в олимпийских играх. У нас ясные правила, вне зависимости какую страну представляет атлет», — передаёт слова Бессеберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.