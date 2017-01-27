Саночник Репилов завоевал серебро ЧМ в спринте

Первую медаль сборной России на чемпионате мира по санному спорту в Иглсе (Австрия) принёс лидер Кубка мира россиянин, завоевавший серебро в спринте. Победил австриец, он был быстрее россиянина всего на 0,012 секунды. Третьим был итальянец. Россиянинуступил ему 0,004 секунды и остался за чертой призёров.1. Вольфганг Киндл (Австрия) – 32,467.2. Роман Репилов (Россия) – 32,479.3. Доминик Фишналлер (Италия) – 32,590.4. Семён Павличенко(Россия) – 32,594…11. Степан Фёдоров (Россия) – 32,722.