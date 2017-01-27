Репилов: чемпион мира — это звучит совсем по-другому по сравнению с серебром

Российский саночникв эфире программы «Все на матч» прокомментировал свою серебряную медаль, завоёванную в спринте на чемпионате мира в Иглсе (Австрия). Победителю, хозяину трассы Вольфгангу Киндлу, россиянин уступил 0,012 секунды.«Доволен, но было бы лучше, если бы я эти тысячные не проиграл, а занял первое место и стал чемпионом мира. Всё-таки чемпион мира — это звучит совсем по-другому по сравнению с серебряным призёром. Чуть-чуть обидно, конечно, но доволен, что смог проехать хорошо и порадовал своих близких, тренеров и всех, кто за меня переживал и болел», — сказал Репилов.