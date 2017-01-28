Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Кёнигзее

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи россиянинпобедил на этапе Кубка мира по скелетону в Кёнигзее. Второе место занял кореец Сунбин Юн, а третий результат показал немец Александр Гасснер.Напомним, что Александр был отстранён Международной федерацией бобслея и скелетона в декабре, но через несколько дней отстранение было снято.1. Александр Третьяков (Россия) – 1.40,41.2. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.40,46.3. Александр Гасснер (Германия) – 1.40,60…21. Константин Хорошко (Россия) – 51,66…25. Артём Дроздов (Россия) – 51,98.