Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Кёнигзее

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи россиянин Александр Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону в Кёнигзее. Второе место занял кореец Сунбин Юн, а третий результат показал немец Александр Гасснер.
Напомним, что Александр был отстранён Международной федерацией бобслея и скелетона в декабре, но через несколько дней отстранение было снято.
Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Кёнигзее, Германия
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.40,41.
2. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.40,46.
3. Александр Гасснер (Германия) – 1.40,60…
21. Константин Хорошко (Россия) – 51,66…
25. Артём Дроздов (Россия) – 51,98.