Саночник Репилов — чемпион мира среди молодёжи, В. Демченко — бронзовый призёр

Международная федерация санного спорта по итогам прошедшего в Иглсе (Австрия) чемпионата мира подвела итоги молодёжного первенства мира (U23). Чемпионом мира среди молодёжи стал россиянин. Бронзовую медаль в соревнованиях женщин завоевала1. Роман Репилов (Россия) – 1.39,861.2. Армин Фраушер (Австрия) – 1.40,213.3. Тео Грубер (Италия) – 1.40,312.4. Александр Горбацевич (Россия) – 1.40,390.1. Саммер Бритчер (США) – 1.19,987.2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.20,026.3. Виктория Демченко (Россия) – 1.20,205…11. Екатерина Катникова (Россия) – 40,367.1. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) – 1.19,703.2. Флориан Грубер / Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1.20,243.3. Кристенс Путинс / Имантс Марцинкевич (Латвия) – 1.20,283.