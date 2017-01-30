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Саночник Репилов — чемпион мира среди молодёжи, В. Демченко — бронзовый призёр

30 января 2017, понедельник. 17:43. Другие
Международная федерация санного спорта по итогам прошедшего в Иглсе (Австрия) чемпионата мира подвела итоги молодёжного первенства мира (U23). Чемпионом мира среди молодёжи стал россиянин Роман Репилов. Бронзовую медаль в соревнованиях женщин завоевала Виктория Демченко.

Санный спорт. Первенство мира среди молодёжи (U23). Иглс, Австрия
Мужчины

1. Роман Репилов (Россия) – 1.39,861.
2. Армин Фраушер (Австрия) – 1.40,213.
3. Тео Грубер (Италия) – 1.40,312.
4. Александр Горбацевич (Россия) – 1.40,390.

Женщины

1. Саммер Бритчер (США) – 1.19,987.
2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.20,026.
3. Виктория Демченко (Россия) – 1.20,205…
11. Екатерина Катникова (Россия) – 40,367.

Двойки

1. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) – 1.19,703.
2. Флориан Грубер / Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1.20,243.
3. Кристенс Путинс / Имантс Марцинкевич (Латвия) – 1.20,283.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виктория Демченко Роман Репилов
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30 января 2017, понедельник
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