Саночник Репилов — чемпион мира среди молодёжи, В. Демченко — бронзовый призёр

Международная федерация санного спорта по итогам прошедшего в Иглсе (Австрия) чемпионата мира подвела итоги молодёжного первенства мира (U23). Чемпионом мира среди молодёжи стал россиянин Роман Репилов. Бронзовую медаль в соревнованиях женщин завоевала Виктория Демченко.
Санный спорт. Первенство мира среди молодёжи (U23). Иглс, Австрия
Мужчины
1. Роман Репилов (Россия) – 1.39,861.
2. Армин Фраушер (Австрия) – 1.40,213.
3. Тео Грубер (Италия) – 1.40,312.
4. Александр Горбацевич (Россия) – 1.40,390.
Женщины
1. Саммер Бритчер (США) – 1.19,987.
2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.20,026.
3. Виктория Демченко (Россия) – 1.20,205…
11. Екатерина Катникова (Россия) – 40,367.
Двойки
1. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) – 1.19,703.
2. Флориан Грубер / Симон Кайнцвальднер (Италия) – 1.20,243.
3. Кристенс Путинс / Имантс Марцинкевич (Латвия) – 1.20,283.