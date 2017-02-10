Мутко: в СБР взрослые люди, примут по ЧМ в Тюмени решение, а мы их поддержим

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, прокомментировал предложение Международного союза биатлонистов в адрес России отказаться от проведения в Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года. Президент СБРранее сказал, что добровольно отказываться от проведения чемпионата мира Россия не будет.«Достаточно того, что сказал СБР. Даже конгресс эту тему обсуждать не стал. Они взрослые люди, примут определённое решение, а мы их поддержим», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.