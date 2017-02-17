Горнолыжники Алёхин и Перфилова победили на ЧР в скоростном спуске

В Карачаево-Черкессии проходит чемпионат России по горнолыжному спорту. В скоростном спуске победы одержали Александр Алёхин и Екатерина Перфилова. Серебряными призёрами стали Евгений Лисица и Валентина Голенкова. Бронза в активе Максима Симонова и Юлии Плешковой.
Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Карачаево-Черкессия
Мужчины. Скоростной спуск
1. Александр Алёхин – 1.08,04.
2. Евгений Лисица – 1.08,19.
3. Максим Симонов – 1.08,45.
Женщины. Скоростной спуск
1. Екатерина Перфилова – 1.10,62.
2. Валентина Голенкова – 1.11,51.
3. Юлия Плешкова – 1.11,68.