Нильссон: я была заведена на трассе, готова пообщаться с Матвеевой

Шведская лыжница Стина Нильссон прокомментировала столкновение с Натальей Матвеевой в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира в Лахти. После гонки россиянка отметила, что Нильссон, считавшаяся главной фавориткой, отказалась пожать ей руку.
«Готова пообщаться с Натальей, никаких проблем. Мне очень обидно. Мы зацепились друг за друга. Сначала нужно посмотреть повтор, чтобы оценить этот эпизод, но знаю, что я была сильно заведена на трассе. У меня не получилась первая часть гонки, но я чувствовала себя хорошо, хотела пройти соперниц. Постараюсь всё это забыть и двигаться дальше», — приводит слова Нильссон Expressen.
Видео столкновения можно посмотреть на YouTube.