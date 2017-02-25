Аввакумова: не знаю, что нужно сожрать, чтобы прыгнуть дальше всех

Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплинапрокомментировала 12-е место на чемпионате мира, которое заняла со сломанным ребром, после попадания на подиум этапов Кубка мира, а также допинговый скандал вокруг сборной России.«Не знаю, как справляется Сара Таканаси, но психологически выдерживать это давление очень непросто. Со всех сторон на тебя сразу начинают давить: журналисты, федерация, тренеры, внутри команды. Все уверены, что после первого же попадания в призы я должна делать это постоянно. Но я никому ничего не должна!Нашего вида спорта допинг не касается. Не знаю, что нужно сожрать, чтобы прыгнуть дальше всех. Дайте мне эту таблетку номер восемь (смеётся). У нас за всю историю было пару случаев – как-то Диму Васильева дисквалифицировали за мочегонку да австрийца какого-то за марихуану. По-моему, всё», — приводит слова Аввакумовой «Спорт-экспресс».