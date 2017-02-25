«Прогресс» разгромил «Новую Генерацию» в ЧР по мини-футболу

Глазовский «Прогресс» в перенесённом матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке разгромил «Новую Генерацию» со счётом 6:0. Подопечныеодержали шестую победу при восьми ничьих и девяти поражений и занимают седьмое место в турнирной таблице, а командаосталась 10-й.«Прогресс» (Глазов) — «Новая Генерация» (Сыктывкар) —Семикин, 6 (1:0, авт.), Райхель, 6 (2:0), Разуванов, 12 (3:0), Гуляйкин, 16 (4:0), Мелконян, 21 (5:0), Суворов, 41 (6:0, авт).