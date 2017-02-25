Малиновский выиграл спринт на юниорском ЧМ по биатлону, Стрельцов — второй

Россиянин Игорь Малиновский выиграл спринт на юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье. Второе место занял ещё один представитель России Кирилл Стрельцов, а замкнул тройку призёров казахстанец Роман Ерёмин.
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров и юношей. Осрблье, Словакия
Юниоры. Спринт, 10 км
1. Игорь Малиновский (Россия) — 24.32,2 (0).
2. Кирилл Стрельцов (Россия) — +12,2 (0).
3. Роман Ерёмин (Казахстан) — +24,9 (2)…
7. Никита Поршнев (Россия) — +52,0 (1)…
12. Никита Лобастов (Россия) — +1.17,2 (1).