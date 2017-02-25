Устюгов: когда Сундбю упал, я понял, что такой шанс упускать нельзя

Россиянин, победивший в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, поделился эмоциями от достигнутого успех.«Очень рад победить. Мы сделали это! Вчера я получил смс от Евгения Дементьева. Он всё правильно написал. Спасибо, Женька, за такие слова. Я сделал всё, как ты сказал, и сегодня всё получилось.Когда мы шли на последний круг, Мартин делал вид, что очень устал, но я понял, что это игра, и он будет пытаться убегать. Так и получилось, он сделал рывок, но я его поддержал, а когда он упал на последнем подъёме, я понял, что нельзя упускать такой шанс и надо действовать, выжимать из себя всё», — рассказал Устюгов после финиша.