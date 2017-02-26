Крюков и Устюгов вышли в финал командного спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Мужская сборная России в полуфинале командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) заняла второе место во втором забеге. Таким образом, россияне пробились в финал соревнований в этой дисциплине, который пройдёт в воскресенье, 26 февраля.Сборную России в командном спринте представляют олимпийский чемпион, двукратный чемпион мираи чемпион мираВ финале выступят сборные России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Италии, Канады, Германии, США, Швейцарии и Польши.