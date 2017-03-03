Крянин: к Червоткину претензий нет, разве что Сундбю оказался хитрее

Вице-президент Федерации лыжных гонок Россиипрокомментировал результат мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Лахти, где сборная России заняла второе место.«Учитывая, что сборная России не могла рассчитывать на отстранённых Евгения Белова, Александра Легкова и Максима Вылегжанина, второе место в Лахти можно назвать очень достойным результатом. С 2007 года в Саппоро у нас в эстафете не было такого достижения. Причём состав у сборной России был достаточно молодым. Так что наши парни могут быть собой довольны.Конечно, к Червоткину претензий нет. Разве что Сундбю оказался хитрее. Он отсиделся первые круги за спиной у Алексея, экономил силы, а уже потом вышел вперёд и создал отрыв. Возможно, Лёше стоило где-то пропустить его вперёд, самому поработать за норвежцем. Хотя тогда, возможно, к ним бы приблизились преследователи. В любом случае Сундбю – монстр, а Червоткин на его фоне смотрелся очень достойно.Уверен, что Устюгову, который гнался за Крогом, хватит сил на марафон (5 марта). Функционально он выглядит хорошо. Они с тренером правильно распределили силы, пропустили гонку на 15 км. Разве что лыжня в Лахти мягкая. Габаритному Устюгову она не очень подходит», — приводит слова Крянина «Тюменская арена».