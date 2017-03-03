Иванов и Созонов пробились в полуфинал Гран-при по бадминтону в Германии

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов одержали победу над Ван Чи Линем и Чэнь Хун Лином, представляющими Китайский Тайбэй, со счётом 21:16, 24:22 в четвертьфинале парных соревнований на Гран-при по бадминтону в Германии. Соперники Россиян по полуфиналу пока не определились.
Бадминтон. Этап Гран-при. Германия
Мужчины. Парные соревнования. Четвертьфинал
Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия) — Ван Чи Линь / Чэнь Хун Лин (Китайский Тайбэй) — 21:16, 24:22.
Призовой фонд турнира составляет $ 120 тыс.