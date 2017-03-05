Иванов и Созонов не смогли пробиться в финал этапа Гран-при по бадминтону

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов потерпели поражение от датчан Мадса Конрада-Петерсена и Мадса Пиелера Колдинга со счётом 14:21, 16:21 в полуфинале парных соревнований на этапе Гран-при, который проходит в Германии.
Бадминтон. Этап Гран-при. Германия
Мужчины. Парные соревнования. Полуфинал
Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — Мадс Конрад-Петерсен/Мадс Пиелер Колдинг (Дания) — 14:21, 16:21.
В финале Конрад-Петерсен и Колдинг встретятся со своими соотечественниками датчанами Кимом Аструпом и Андерсом Скаарупом Расмуссеном.