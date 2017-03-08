Белявский: вообще непонятно, до какого предела может дойти спортивная гимнастика

Двукратный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике россиянинзаявил, что его не пугает рост уровня сложности программ.«Вообще непонятно, до какого предела спортивная гимнастика может дойти и что ещё смогут сделать люди. Вот появились элементы группы i — это точно уже космос! Ничего сложнее до этого не делали.Если говорить только о моих коронных брусьях, то я примерно понимаю, чего ещё ждать от соперников и какая при этом у них будет база. Пока я этого не боюсь, потому что и у меня в запасе есть много элементов, которые я могу сделать. Всё равно просто так, по щелчку, гимнаст, который вдруг сделает суперэлемент, не появится. Мы все друг у друга на виду, знаем, кто как готовится, выступает на соревнованиях и подводит себя к Олимпийским играм», — приводит слова Белявского VTB Russia.