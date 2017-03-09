CAS: FIS требует существенно увеличить срок дисквалификации Йохауг

Спортивный арбитражный суд выступил с заявлением относительно слушаний по «делу норвежской лыжницы», дисквалифицированной на 13 месяцев за употребление клостебола. Международная федерация лыжного спорта оспорила этот вердикт в CAS.«Международная федерация лыжного спорта решила обжаловать решение Национального олимпийского комитета Норвегии о дисквалификации Терезы Йохауг на 13 месяцев. FIS просит существенно увеличить срок дисквалификации Йохауг», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.