Трефилов: боюсь, что женский гандбол в России окажется внизу

Главный тренер женской сборной России по гандболуподелился опасениями в связи с возможным спадом российской команды после триумфа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.«Нередко случается, что после яркой победы, всплеска следует затишье. Такое уже было, ведь вся жизнь развивается по спирали — в 2000 году мужская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх, появился всплеск интереса, а затем всё. И получается: и вроде победы есть, и медали, а сам вид спорта затухает. В итоге мужской гандбол оказался внизу, и я боюсь, что такое же произойдёт и с женской командой.Да, мы узнаваемы, о нас говорят, спасибо большое болельщикам за поддержку. Но опасаюсь, что нет новых игроков, хотя, конечно, сложно, чтобы они появились за девять месяцев. Мне бы хотелось видеть новые лица в сборной России. Но пока не получается. И собирать олимпийскую команду мне становится всё сложнее, потому что кто-то завершил карьеру, у кого-то травма, меня это беспокоит. Вообще, нам нужно отойти от того, что мы выиграли Олимпийские игры, и работать заново», — приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.