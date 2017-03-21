В ФХМР будет создан попечительский совет, который возглавит Георгий Боос

В Федерации хоккея с мячом России будет создан попечительский совет, чьей задачей будет реализация программы развития и поддержки хоккея с мячом в России, о чём сообщил источник, знакомый с ситуацией.«В Федерации хоккея с мячом России впервые будет создан попечительский совет. Это делается в рамках реализации комплекса мер по развитию хоккея с мячом в России. Программа была разработана по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России, состоявшегося 22 апреля 2016 года в Казани. Должность председателя попечительского совета Федерации хоккея с мячом России займёт», — приводит слова источника «Р-Спорт».