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Бакулин, отбывший дисквалификацию, подал заявку в IAAF на участие в стартах

23 марта 2017, четверг. 16:33. Другие
Российский ходок Сергей Бакулин, отбывший дисквалификацию за употребление допинга, вошёл в число спортсменов, направивших индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных стартах. В 2016 году он был лишён золотой медали чемпионата мира 2011 года в ходьбе на 50 км.

«Индивидуальные заявки в IAAF на участие в международных стартах сегодня отправили Бакулин Сергей, Бушкова Александра, Евачева Анастасия, Илькаев Салават, Калашникова Анастасия, Кожевников Сергей, Курбакова Ирина, Рудакова Вера, Сухачев Владимир (ветеран), Турова Юлия, Хасанова Эльвира», — цитирует референта по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетики Марию Трущенкову «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Сергей Бакулин Допинг
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