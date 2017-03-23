Бакулин, отбывший дисквалификацию, подал заявку в IAAF на участие в стартах

Российский ходок, отбывший дисквалификацию за употребление допинга, вошёл в число спортсменов, направивших индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных стартах. В 2016 году он был лишён золотой медали чемпионата мира 2011 года в ходьбе на 50 км.«Индивидуальные заявки в IAAF на участие в международных стартах сегодня отправили Бакулин Сергей, Бушкова Александра, Евачева Анастасия, Илькаев Салават, Калашникова Анастасия, Кожевников Сергей, Курбакова Ирина, Рудакова Вера, Сухачев Владимир (ветеран), Турова Юлия, Хасанова Эльвира», — цитирует референта по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетики«Р-Спорт».