Волошин: победы у игроков МФК «Спартак» в крови

Нападающий МФК «Спартак»прокомментировал победу над «Алмазом-АЛРОСА» из Мирного в матче 24-го тура Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу со счётом 5:4.«В матче с «Алмазом» мы хорошо соблюдали игровую дисциплину и неплохо действовали в завершающей стадии атак, что смогло принести нам желаемый результат.Мы выступаем за московский «Спартак», а это значит, что мы обязаны выходить на каждую игру с мыслями только о победе. Да, мы досрочно сумели стать победителями своего дивизиона, однако для нас это не имеет никакого значения, ведь победы у нас в крови!Люберецкий «Триумф» — прекрасный дворец спорта, поэтому никаких проблем мы не испытали. На игре присутствовала большая армия болельщиков — это для нас самое главное! Огромное спасибо нашим фанатам за такую мощную поддержку. Надеюсь, что своей игрой команда влюбит в себя всё больше и больше зрителей и на трибунах «Триумфа» всегда будут аншлаги», — цитирует Волошина официальный сайт клуба.