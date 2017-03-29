Уайлд стал шестым в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы в Словении

В Рогле (Словения) завершился этап Кубка Европы по сноуборду. В параллельном слаломе победу одержали представители Австрии Бенжамин Карл и Сабина Шоффман. Вторыми стали швейцарец Давид Мюллер и австрийка Даниэла Ульбинг, третьими – австриец Александр Пайер и немка Мелани Хохрайтер.
Двукратный олимпийский чемпион россиянин Вик Уайлд занял шестое место, Милена Быкова стала четвёртой.
Константин Котов занял 14-е место, Мария Валова – 11-е, Никита Кочнев – 33-е, Денис Абаскалов – 34-е, Алексей Прасолов – 38-е.