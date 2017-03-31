Мутко: поступило около 600 заявок от кандидатов на пост гендиректора РУСАДА

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, рассказал о ходе поиска кандидатов на пост генерального директора Российского антидопингового агентства. 10 марта РУСАДА объявило об открытии конкурса на вакансию гендиректора.
«Сегодня последний день подачи заявок на должность генерального директора РУСАДА. Процедура проходит в соответствии с регламентом. Поступило около 600 заявок. Дальше будет комиссия, наши коллеги из ВАДА изучат все кандидатуры, и потом управляющий совет всё утвердит. Всё сделано будет в середине апреля», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.