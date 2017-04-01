«Спартак» проиграл дублю «КПРФ» в Высшей лиге ЧР по мини-футболу

Московский «Спартак» в 25-м туре Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу в западной конференции уступил «КПРФ-дублю» со счётом 3:4. Красно-белые потерпели третье поражение в 23 встречах, а «коммунисты» одержали 17-ю победу при 3 ничьих и 3 поражениях.«КПРФ-дубль» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (2:2)Казаков, 9 (1:0), Циммерман, 10 (1:1), Бикбулатов, 13 (2:1), Циммерман, 17 (2:2), Циммерман, 27 (2:3), Давыдов, 39 (3:3), Муратов, 42 (4:3).