Дьяченко: критерии допуска, представленные ICF, — политика двойных стандартов

Олимпийский чемпион 2012 года российский байдарочник Александр Дьяченко, с которого было снято временное отстранение от участия в международных соревнованиях, рассказал о своих ближайших стартах и прокомментировал новые критерии допуска к соревнованиям для российских гребцов, которые были представлены Международной федерацией каноэ (ICF).
«Основной старт для меня – это Кубок России в мае. На Кубке я точно выступлю, это отбор на международные старты. С тренерами обговариваю участие в других соревнованиях. По поводу всероссийских соревнований я ещё не решил. Там будут гонки только в одиночках – на дистанциях 2000, 1000 и 200 метров. Пока под вопросом моё участие в этом турнире, так как я приболел недавно. Возможно, и выступлю. Что касается ближайшего чемпионата России, то он пройдёт в неолимпийских дисциплинах на дистанции 2000 метров. Для меня неактуальна эта дистанция, она чересчур длинная.
Критерии допуска ICF? Это политика двойных стандартов. ICF сама же признала, что у неё нет доказательств вины российских гребцов. Но тут же ввела какие-то ограничения, дополнительные критерии допуска только для нас. Я этого не понимаю. Почему мы находимся в условиях хуже, чем спортсмены из других стран? Никакой другой стране такие условия не были поставлены.
Когда говорят, что в принятии подобных решений нет политического влияния, я не верю. Всё это подогревается с точки зрения того, что происходит вокруг российского спорта. Но вся эта атмосфера, эти ограничения должны только сильнее объединить нашу сборную, наших спортсменов. Мы пройдём сквозь тернии и будем выступать на хорошем уровне», — цитирует Дьяченко «Р-Спорт».