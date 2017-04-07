Демченко: выдержать конкуренцию с саночниками из сборной России мне будет сложно

Самый титулованный саночник России 45-летний Альберт Демченко, завершивший карьеру после Олимпиады в Сочи, прокомментировал информацию о своём возвращении в спорт. В настоящий момент Демченко является главным тренером сборной России по санному спорту.
«Вчера вечером ради интереса опубликовал этот пост в «Фейсбуке», а сегодня такая реакция бурная (смеется). Скорее всего, это просто ностальгия по спорту, по трассе, по катанию. Видите ли, я в этом году даже не катался на чемпионате России, а этот пост про возвращение я выставил для того, чтобы как-то развеселить друзей, может быть, обсудить этот вопрос… А оказалось, что у нас все пристально мониторят «Фейсбук». Не думал, что это вызовет настолько бурную реакцию, поэтому сейчас возникают мысли: «А может быть…» Но вы же понимаете, что я занимаю пост главного тренера сборной.
У меня есть определённые амбиции, и просто так ехать на Олимпиаду не хочется, тем более у нас очень сильная команда, особенно у мужчин. Мне будет очень тяжело пробиться через ребят, которых я готовил на протяжении трёх лет, ведь там у нас чемпионы мира, Европы, обладатель Кубка мира – Роман Репилов, Семён Павличенко. Как главный тренер сборной, я понимаю, что выдержать с ними конкуренцию и пройти отбор на Олимпийские игры очень сложно. Но иногда ностальгия по саням и гонкам накатывает. Тем более, когда проехал столько Олимпиад, понимаешь, что это наивысшая точка в карьере спортсмена», — приводит слова Демченко «Советский спорт».