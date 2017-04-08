Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ефимова: хотелось бы поехать на этап КМ в Токио и сделать это с видами на ОИ

8 апреля 2017, суббота. 18:26. Другие
Многократная чемпионка мира, призёр Олимпиады-2016 в плавании Юлия Ефимова рассказала о планах на текущий сезон.

«После чемпионата России планирую принять участие в соревнованиях Mare Nostrum. Дальше пройдёт неделя или две тренировок, после которых начнётся открытый чемпионат Франции. На заключительный сбор поеду в Испанию — готовиться к чемпионату мира в Будапеште.

После мирового первенства было бы здорово отдохнуть. Возможно, приму участие только в московском этапе Кубка мира. Хотелось бы поехать на этап в Токио, провести там сборы, посмотреть, как пройдёт акклиматизация. И сделать это всё с видами на Олимпиаду: найти бассейн, гостиницу, проверить всё на себе», — передаёт слова Ефимой корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Ефимова
Новости. Другие
8 апреля 2017, суббота
18:44 Каширина: когда не пустили на ОИ-2016, приходили мысли вообще уйти из спорта
18:26 Ефимова: хотелось бы поехать на этап КМ в Токио и сделать это с видами на ОИ
17:19 Штангистка Каширина в седьмой раз стала чемпионкой Европы
16:55 Ефимова: цель на чемпионат России — отобраться на чемпионат мира
16:52 Сборная России разгромила Францию в квалификации ЧЕ по мини-футболу
16:47 Царёва — чемпионка России по лыжным гонкам на дистанции 50 км
16:21 Ефимова: так активно я ещё ни разу не входила в работу
15:51 Мола и Хьюитт победили на втором этапе Мировой серии по триатлону в Голд-Косте
15:02 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в 15-й раз кряду выиграл женский ЧР по водному поло
14:45 Нортуг: Устюгов убил меня за несколько километров до финиша
14:30 Штангист Мартиросян победил на ЧЕ в весе до 105 кг, Беджанян — 2-й в толчке
13:40 Устюгов: километров за 8 до финиша предпринял рывок и смог оторваться от Нортуга
13:19 Слепцова: очень хочу попасть на Олимпиаду в своём последнем сезоне
12:42 Васильев: мне непонятно, почему в сборной России по биатлону нет Слепова
11:58 Устюгов в день своего 25-летия выиграл Югорский марафон, опередив Нортуга
10:48 Пацев: некоторые считают Завьялову чемпионкой Игр — среди стопроцентных женщин
10:32 «Парадиз» выиграл короткую программу на ЧМ по синхронному фигурному катанию
09:53 Нортуг исполнил песню «Happy Birthday to You» в честь 25-летия Устюгова
09:44 Елфутина: выкупила доску, на которой завоевала бронзу Олимпиады
00:55 Шпажист Гужиев завоевал золото юниорского ЧМ по фехтованию
7 апреля 2017, пятница
23:36 Демченко: выдержать конкуренцию с саночниками из сборной России мне будет сложно
22:59 Штангист Малигов принёс России 4-е золото ЧЕ в Хорватии
22:21 Великая: фехтование — это жизнь в миниатюре, театр, игра на дорожке
21:26 Илюмжинов отменил президентский совет ФИДЕ, намеченный на 10 апреля
21:21 Задворнов: мужской сборной РФ по кёрлингу нужна «внешняя экспертиза проекта»
20:45 Великая: проигрывать обидно и тяжело, но в спорте есть победитель и проигравший
20:40 Дзюдоист Абдулжалилов выиграл этап Гран-при в Турции
20:02 Мстиева завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике
19:30 Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на 8 лет ходока Емельянова
19:19 Новым тренером конькобежек спринтерской команды назначен Клевченя
19:13 Совет Минспорта РФ признал удовлетворительными итоги сезона у конькобежцев
18:23 Срок двухлетней дисквалификации Поистоговой истекает уже в августе 2017 года
18:13 CAS пожизненно дисквалифицировал тренеров Казарина и Мельникова
18:11 ARD заподозрил главу МОК Томаса Баха в причастности к коррупционным схемам
16:49 Мамиашвили: тотальная борьба с приёмом допинга должна проходить иначе
16:26 Нишнианидзе: поражение от «КПРФ-дубля» стало для «Спартака» хорошим уроком
15:54 Легков станет почётным гостем Югорского лыжного марафона
15:45 «Аэрофлот» и Олимпийский комитет России подписали договор о сотрудничестве
15:40 Определён состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы в Польше
14:48 Падин: в резервной сборной РФ по биатлону никаких экспериментов не проводится
13:56 Задорина: решение ОКР подписать контракт с ZASPORT стало большой неожиданностью
13:39 Нортуг: может, мне стоит поговорить с Вяльбе, чтобы меня взяли в сборную России?
13:25 Филимонов и Сливко победили в суперспринте на чемпионате России по биатлону
13:21 Стал известен состав сборной РФ по мини-футболу на отборочный турнир к ЧЕ-2018
12:59 Волков: я не ощущаю себя талисманом эстафетной команды, это шутка болельщиков
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+