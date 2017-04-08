Ефимова: хотелось бы поехать на этап КМ в Токио и сделать это с видами на ОИ

Многократная чемпионка мира, призёр Олимпиады-2016 в плаваниирассказала о планах на текущий сезон.«После чемпионата России планирую принять участие в соревнованиях Mare Nostrum. Дальше пройдёт неделя или две тренировок, после которых начнётся открытый чемпионат Франции. На заключительный сбор поеду в Испанию — готовиться к чемпионату мира в Будапеште.После мирового первенства было бы здорово отдохнуть. Возможно, приму участие только в московском этапе Кубка мира. Хотелось бы поехать на этап в Токио, провести там сборы, посмотреть, как пройдёт акклиматизация. И сделать это всё с видами на Олимпиаду: найти бассейн, гостиницу, проверить всё на себе», — передаёт слова Ефимой корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.