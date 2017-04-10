Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира российская пловчихав финальном заплыве на 50 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве, показала лучший результат сезона в мире, преодолев дистанцию за 29,88 секунды.Ранее Ефимова улучшила лучший результат сезона в мире, который принадлежал шведке(30,39), в полуфинальном заплыве, проплыв за 29,95 секунды.Ефимова стала чемпионкой России 2017 года в плавании брассом на дистанции 50 м.