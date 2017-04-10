Ефимова, Красных и Костин отобрались на чемпионат мира — 2017 по плаванию

Завершился первый день чемпионата России по плаванию, который проходит в Москве. По итогам соревнований в семи дисциплинах нормативы для попадания в сборную России на чемпионат мира выполнили трое – трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова (50 м, брасс – 29,88), Александр Красных (400 м, вольный стиль – 3.45,79) и Олег Костин (50 м, баттерфляй – 23,27).
Плавание. Чемпионат России. Москва
Мужчины
Вольный стиль. 400 м
1. Александр Красных (Татарстан) – 3.45,79.
2. Эрнест Максумов (Татарстан) – 3.49,97.
3. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) – 3.50,21.
Баттерфляй. 50 м
1. Олег Костин (Нижегородская обл.) – 23,27.
2. Евгений Седов (Волгоградская обл.) – 23,56.
3. Андрей Жилкин (Москва) – 23,58.
4х100 м
1. Москва – 3.16,36.
2. Московская область – 3.16,80.
3. Санкт-Петербург – 3.21,49.
Женщины
Вольный стиль. 800 м
1. Анастасия Кирпичникова (Свердловская обл.) – 8.36,25.
2. Анна Егорова (Калининградская обл.) – 8.36,54.
3. Валерия Саламатина (Свердловская обл.) – 8.43,51.
Брасс. 50 м
1. Юлия Ефимова (Саха (Якутия) – 29,88.
2. Анна Ганус (Красноярский край) – 31,43.
3. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 31,52.
Комплекс. 400 м
1. Ирина Кривоногова (Самарская обл.) – 4.45,23.
2. Кристина Вершинина (ХМАО-Югра) – 4.47,77.
3. Софья Чичайкина (Самарская обл.) – 4.50,65.
4х100 м
1. Москва – 3.43,60.
2. Санкт-Петербург – 3.43,79.
3. Свердловская область – 3.44,00.