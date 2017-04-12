Ефимова победила в заплыве на 200 м на чемпионате России по плаванию

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова победила в финальном заплыве на 200 метров на чемпионате России по плаванию в Москве. На дистанции 200 метров баттерфляем среди мужчин золотую медаль завоевал Даниил Пахомов.
Плавание. Чемпионат России. Москва
Женщины. Брасс. 200 м
1. Юлия Ефимова (Саха (Якутия)) – 2.21,35.
2. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.24,80.
3. Софья Андреева (Санкт-Петербург) – 2.26,82.
Мужчины. Баттерфляй. 200 м
1. Даниил Пахомов (Санкт-Петербург) – 1.56,30.
2. Александр Прибыток (Санкт-Петербург) – 1.57,16.
3. Александр Кудашев (Самарская область) – 1.57,21.