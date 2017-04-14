Ефимова выиграла финал на 100 м брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова победила на чемпионате России по плаванию в Москве на дистанции 100 метров брассом, показав лучший результат сезона в мире. Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 05,90 секунды, улучшив достижение шведки Йенни Юханссон (1.06,30) сразу на 0,4 секунды.
Серебряным призёром чемпионата России стала Наталья Иванеева (1.07,39), бронзовым — Дарья Чикунова (1.08,67). Но они, в отличие от Ефимовой, не смогли отобраться на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, так как их результат медленнее норматива (1.07,22).