Ефимова выиграла финал на 100 м брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Трёхкратный призёр Олимпийских игрпобедила на чемпионате России по плаванию в Москве на дистанции 100 метров брассом, показав лучший результат сезона в мире. Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 05,90 секунды, улучшив достижение шведки(1.06,30) сразу на 0,4 секунды.Серебряным призёром чемпионата России стала(1.07,39), бронзовым —(1.08,67). Но они, в отличие от Ефимовой, не смогли отобраться на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, так как их результат медленнее норматива (1.07,22).