Белявский: у российских футболистов нет стремления к победе, не вижу характера

Призёр Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейроподелился мнением о том, что узнаваемость и доходы футболистов намного выше, чем у гимнастов.«С партнёрами по сборной России иногда обсуждаем эту тему. Конечно, это не совсем справедливо. В то же время футболисты получают в свою сторону много критики, негатива. Не знаю, хотел бы я жить под таким давлением.По матчам, которые я видел, могу сказать, что у наших игроков нет стремления к победе. Не вижу характера. Англичане или исландцы, даже когда проигрывают, постоянно заряжены на борьбу», — сказал Белявский.