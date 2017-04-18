Спортивного гимнаста Аблязина допросили в качестве свидетеля по делу о допинге

Пятикратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Денис Аблязин был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о допинге в российской лёгкой атлетике.

«Аблязин был вызван на допрос в качестве свидетеля по одному из дел о допинговых нарушениях в российской лёгкой атлетике, которое ведёт Москва», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Сам Аблязин подтвердил эту информацию, выразив удивление в связи с повышенным интересом СМИ к этой ситуации.

«Я не понимаю, почему информация о моём визите к следственным органам вызвала такой интерес в СМИ. Я действительно сегодня нахожусь в Пензе, был в следственном управлении, дал пояснения и выполнил свой гражданский долг. Ничего страшного не случилось, со мной это никак не связано, никаких комментариев я больше давать не буду. Возвращаюсь сегодня в Москву к жене и дочке», — отметил Аблязин.