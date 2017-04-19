ФБР: Третьяков — терминатор в спорте и очень добрый и душевный человек в жизни

Федерация бобслея России на своей странице в «Фейсбуке» ярко поздравила с днём рождения олимпийского чемпиона 2014 года российского скелетониста Александра Третьякова, который 19 апреля празднует свой 32-й день рождения.

«Александр Третьяков — это абсолютный терминатор в спорте и очень добрый, душевный и эмоциональный человек в жизни. Он остался таким, несмотря на огонь, воду и даже медные трубы, которые испортили в этой жизни очень многих. У Александра ко всему этому непробиваемый иммунитет. Таких, как он, единицы в стране и в мире, хотя в России — сотни великих спортсменов. Это большая удача, что у нас есть такой мастер, который ещё не устал побеждать, а впереди ещё много стартов! С Днём Рождения, Чемпион!» — говорится в поздравлении.