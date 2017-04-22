Белявский победил в упражнениях на коне на ЧЕ по спортивной гимнастике

Россиянин Давид Белявский победил в упражнениях на коне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже (Румыния). На 0,2 балла Давид опередил венгра Крижтиана Берки, ставшего вторым. Бронзовую награду с результатом 14,833 завоевал представитель Армении Арутюн Мердинян. Соревнования завершатся в воскресенье, 23 апреля.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж, Румыния
Мужчины. Упражнения на коне
1. Давид Белявский (Россия) – 15,100.
2. Крижтиан Берки (Венгрия) – 14,900.
3. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,833.