«Спартак» занял первое место в группе плей-офф Высшей лиги ЧР по мини-футболу

Московский «Спартак» обыграл «ДЮСШ-Ямал» со счетом 6:1 и обеспечил себе первую строчку в группе А плей-офф Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу.

Обе команды досрочно вышли в полуфинал, но, несмотря на это, выдали в последний день группового этапа великолепный спектакль. Спартаковцы уже к четвертой минуте дважды поразили ворота соперника, но более богатой на события получилась вторая половина. Новоуренгойцы было сократили разрыв до минимума, но красно-белые обрушили на соперников град голов один краше другого: Роман Аносов положил мяч точно в «шестерку» ворот Шуклова, минуту спустя с 20 метров точно в цель зарядил Георгий Нишнианидзе, а под занавес встречи дубль оформил Юрий Циммерман — 6:1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф. Группа А. Смоленск

«ДЮСШ-Ямал» (Новый Уренгой) – «Спартак» (Москва) – 1:6 (0:2).

Голы: Клешнин, 24 – Абрамов, 3, Саносян, 4, Аносов, 26, Нишнианидзе, 27, Циммерман, 36, 40.