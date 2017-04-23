Гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧЕ в упражнениях на перекладине

Россиянин Давид Белявский завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии. Победу одержал швейцарец Пабло Бреггер, а серебряная награда досталась его соотечественнику Оливеру Хеги.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж, Румыния
Мужчины. Перекладина
1. Пабло Бреггер (Швейцария) — 14,933.
2. Оливер Хеги (Швейцария) — 14,500.
3. Давид Белявский (Россия) — 14,366.
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