Ефимова: тренеру пригрозили лишить работы, если продолжит работать со мной

Трёхкратный призёр олимпийских игр по плаванию, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала цель создания команды Efimova Team.

«Я сейчас вернулась в Россию и создала свою команду для того, чтобы быть уверенной в подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио. Тренер от меня не отказывался. Как только случилась история с мельдонием, он сразу написал знакомому профессору, и тот объяснил ему, что это такое. После этого тренер написал мне, что не понимает, почему его запретили, это тоже самое, что запретить шоколадное молоко.

Но на Сало надавили сверху и пригрозили лишить работы, если он продолжит тренировать меня. Всё было целенаправленно сделано, чтобы выбить российских спортсменов. Я очень надеялась, что всё прекратится после Олимпиады в Рио-де-Жанейро и встанет на свои места, но, к сожалению, всё продолжается. Всё хуже и хуже. У нас участился допинг-контроль, я за эту неделю уже три или четыре раза сдала допинг-тесты. Но мне от этого только легче. Чем чаще меня проверяют, тем спокойнее", — рассказала Ефимова в эфире «НТВ».