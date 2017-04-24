Мини-футбольный «Спартак» 2-й сезон подряд уступил в полуфинале Высшей лиги ЧР

Московский «Спартак» второй сезон подряд проиграл в полуфинале Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу, уступив с минимальным перевесом дублю «КПРФ» — 1:2.

Вторым финалистом стал «ДЮСШ-Ямал» из Нового Уренгоя, который победил хозяев финального турнира смоленский «Автодор» со счётом 4:2.

Золотые медали разыграют «ДЮСШ-Ямал» и дубль «КПРФ», «Спартак» и «Автодор» поспорят за бронзу.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Полуфиналы

«Спартак» (Москва) – «КПРФ-д» (Москва) – 1:2 (0:2).

Голы: Абрамов, 26 – Симаков, 3, Казаков, 20.

«Автодор» (Смоленск) – «ДЮСШ-Ямал» (Новый Уренгой) – 2:4 (1:1).

Голы: Метёлкин, 7, Чернявский, 30 – Безукладников, 10, Зубарев, 25, Мороз, 28, Кузнецов, 39.